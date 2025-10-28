２６日、スタートした選手ら。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海10月27日】中国上海市にある超高層ビル、上海環球金融中心（上海ワールドフィナンシャルセンター）で26日、「2025スカイマラソン」が開かれた。中国国内と日本、ポーランド、イタリア、マレーシアなど10以上の国・地域から800人余りが参加し、1階から100階まで高低差474メートル、階段2726段を駆け上がった。 日本の大手デベロッパー、森ビルが手がけ