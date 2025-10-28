２５日、ペット・フレンドリー・マラソンで走る飼い主とペット。（上海＝新華社記者／黄安蒞）【新華社上海10月27日】中国上海市閔行（びんこう）区の浦江郊野公園で25日、第1回「ペットフレンドリーカーニバル」が開催された。ファッションショーでは、ペットと飼い主が魅力的な衣装でランウエーを歩き、盛大な拍手を浴びた。ペットとその家族が組になって走るマラソンも開催され、約200組が工夫を凝らした1キロと2キ