２５日、深中通道・西人工島の展望デッキで深中大橋を撮影する観光客。（深圳＝新華社記者／毛思倩）【新華社深圳10月27日】中国広東省の深圳、中山両市を橋や海中トンネルで結ぶ「深中通道」の西人工島で25日、試験的な観光運営が始まった。第1陣として約100人のメディア関係者と観光客が訪れた。深中通道は島と橋、トンネル、海底インターチェンジを一体化した国の重点プロジェクトで、総延長は約24キロ。