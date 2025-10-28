２７日、藍庁フォーラムで演説する王毅氏。（北京＝新華社記者／才揚）【新華社北京10月27日】中国外交部は27日、第23回藍庁（ブルーホール）フォーラムを開き、王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長が「グローバルガバナンス・イニシアチブを実行し、人類運命共同体を共に築く」と題する演説を行った。