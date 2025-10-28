アメリカのトランプ大統領が27日夕方、6年ぶりに来日、皇居で天皇陛下と面会しました。この面会では、ドジャースの大谷選手や山本選手の話も話題に。トランプ氏は別れの際、陛下を指さし「グレイトマン」と繰り返しました。27日、東京都内は物々しい空気に包まれていました。喜入友浩キャスター「不審物でしょうか、警察官が荷物のまわりに集まっています。そして無線で何か連絡をしているようです。こうした荷物一つ一つにも確認