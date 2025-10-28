寒い冬の訪れとともに、心もほっと温まる紅茶の季節がやってきました。紅茶飲料売上本数No.1ブランド「午後の紅茶」が、2025年11月21日（金）から12月25日（木）までの期間、「Christmas Market in横浜赤レンガ倉庫」に初出店します。今年のテーマは“ホワイトクリスマス”。会場では、この時期だけのオリジナルティードリンクやフードが勢ぞろいし、冬の街を彩る幻想的な空間で、紅茶の幸せを五感で楽しめます&