「物言う株主」として知られる村上世彰氏の長女・野村絢氏と旧村上ファンド系の投資会社２社が、ＩＴ大手ディー・エヌ・エーの発行済み株式の計５・１２％を取得したことが２７日、わかった。保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為などを行うこと」としている。旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンス（東京都渋谷区）が同日、関東財務局に大量保有報告書を提出した。野村氏が４１０