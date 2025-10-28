次回の「大悟の芸人領収書」は11月3日24時04分放送！2週連続！【よしもと漫才劇場 東京vs大阪SP】【芸人ゲスト】【東京】ダイタクカラタチ9番街レトロド桜 【大阪】吉田たちダブルヒガシフースーヤ例えば炎 【告知！】カゲヤマ×いぬ×スタミナパン同盟ユニット「領収Show」 開催決定！◆公演詳細カゲヤマ×いぬ×スタミナパン同盟ユニット「領収Show」・日時：12/11(木)20:00-21:00・会場：中野区民ホール(中野区野方5-