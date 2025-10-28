【PLAMAX ヴェルビン】 10月28日 出荷開始 価格：8,800円 マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX ヴェルビン」の出荷を10月28日に開始する。価格は8,800円。 本商品は、PLAMAXオーラバトラーの第2弾。原型師・毒島孝牧氏の手による究極の造形美を得たヴェルビンをプラモデル化している。精密なディテール、シャープなエッジ、色気を放つ面