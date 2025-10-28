ボートレース住之江の「第５９回住之江選手権競走」は２７日、予選最終日となる４日目が行われた。安河内将（３６＝佐賀）は４号艇で出走の８Ｒ、スタートで後手に回り５着も予選を７位で突破した。「今のは起こしで鳴いた。伸びに振る調整をしてめちゃくちゃ伸びていた。同体ならまくれるくらい伸びはいい」と直線の手応えは抜群だ。準優は３号艇。「攻めるコースの方がいい。スタートはつかめている。準優は思い切り行きた