Amazon：DJIジンバルスタビライザーセール】 開催期間：10月28日0時～11月10日23時59分 Osmo Mobile 6 Amazonにて、 DJIのカメラ用ジンバルスタビライザーがセール価格で販売されている。期間は11月10日23時59分まで。 今回のセールでは、スマートフォン用フラッグシップモデル「Osmo Mobile 6」や、業務用「DJI RS 4」と「DJI SDR Transmissi