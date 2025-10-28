【新華社北京10月27日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は27日、ルビオ米国務長官と電話会談した。王氏は次のように表明した。中米関係は世界の行方を左右する。健全で安定し、持続可能な2国間関係は両国の長期的利益に沿い、国際社会の共通の期待でもある。習近平（しゅう・きんぺい）国家主席とトランプ大統領はともに世界的な指導者であり、長年にわたる交流と相互尊重が中米関係の最も貴重な戦略的