27日午前、岩手県一関市にある民家の敷地内で、この家に1人で暮らす無職の佐藤富雄さん（67）の遺体が見つかりました。遺体からはクマの爪痕などが見つかり、警察はクマに襲われたものとみています。そして、住宅近くでオスの成獣とみられるクマ1頭が駆除されました。