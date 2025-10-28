トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する人気シリーズ「秘めわざ」から、2025年秋冬の新作が10月1日（水）より登場します。ブランドメッセージ「It’s Personal ～きれいごとより、私ごと。～」のもと、今季は“まるで着けていないような”極上のなめらかさと、美しいシルエットを両立。新感覚のコンフォートワイヤーとすっきりパワーゾーンで、女性の身体に優し