ガソリン税の暫定税率について、立憲民主党など野党6党はあくまで年内の廃止を求めていく方針で一致しました。自民党は「現場の混乱」を考慮して廃止時期を2026年2月とし、それまで補助金で対応する案を示していました。野党側は、すでに提出した廃止法案で11月1日としている施行日を、状況次第で12月25日に修正する方向性も確認しました。