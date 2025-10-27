大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月27日（月）（日本時間28日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞ 敵地ロジャース・センターでのワールドシリーズ2戦を1勝1敗で終えたドジャース。第3戦からは本拠地ドジャー・スタジアムで3試合開催される。 地元での世界一連覇を決めるためには落と