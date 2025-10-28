1979（昭和54）年10月28日、御嶽山（長野・岐阜県、3067m）が有史以来初めて噴火した。噴煙は約千mの高さ、降灰は約100キロの範囲に及んだが、犠牲者は出なかった。その後91年、2007年にも噴火。14年9月の噴火では58人が死亡、5人が行方不明となり、人的被害で戦後最悪の火山災害となった。