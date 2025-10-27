片山財務相はアメリカのベッセント財務長官との初の対面会談に臨み、ロシアへの経済制裁などについて意見を交わしました。片山財務相：日経平均株価があなたを歓迎しています。ベッセント米財務長官：ありがとうございます。5万円を超えた日にここに来られて光栄です。会談で両者は日米両国が高市政権下でも緊密に協調していくことを確認し、片山財務相から政権が掲げる「責任ある積極財政」について説明しました。また、アメリカ