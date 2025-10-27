岐阜県羽島市で建設中のゴミ処理施設の工事現場で、電線など300万円相当が盗まれる被害がありました。 【写真を見る】次期ごみ処理施設工事現場で工事用電線盗まれる被害約300万円岐阜・羽島市 岐阜羽島衛生施設組合によりますと今月23日から24日の未明にかけて2027年の完成を目指すゴミ処理施設の工事現場で、工事用の電線が切断され盗まれました。 さらに保管していた工具数点が無くなっていて、被害総額はおよそ300万円