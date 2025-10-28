28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円安の5万380円と急落。日経平均株価の現物終値5万512.32円に対しては132.32円安。出来高は5628枚となっている。 TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比9ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.55ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50380