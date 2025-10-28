中国・浙江省寧波市の運動施設のプールで飛び込んだ男性が頸椎（けいつい）を骨折して死亡する事故があった。中国メディアの瀟湘晨報が25日に報じた。記事によると、今月18日午後6時34分ごろ、浙江省寧波市の博睿体育館で、男性（37）が水深1．1メートルほどの浅いプールに頭から飛び込みプールの底に激突した。現場の監視カメラの映像には、男性の体が水面に浮かんできたものの硬直し、上体を起こせずにうつ伏せのまま水に顔をつ