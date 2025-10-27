中国の王毅外相がアメリカのルビオ国務長官と電話会談し、「ハイレベル交流の準備を整え、両国関係発展に向けた条件を作り上げることを望む」と伝えました。首脳会談に向け、最終的な調整を進めているものとみられます。中国国営の新華社通信は27日、王毅外相とルビオ国務長官が電話会談したと報じました。会談で王毅外相は「安定した二国間関係は両国の長期的な利益に合致し、国際社会も期待している」と指摘。26日まで2日間にわ