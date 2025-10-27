女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳の衣装ショットが好評だ。２７日にインスタグラムで自身が出演する番組について触れ、「よろしくちゃーん」と呼びかけると衣装ショットを公開。青いニットにサロペットをあわせた衣装になっており、ボディーラインがあらわになったスタイルになっている。この投稿にファンからは「相変わらずスタイル抜群ですねぇ」「凄く綺麗最高！」「美人だなあ」「いつもいつも最高に可愛すぎる！綺麗過ぎ