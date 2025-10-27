天皇陛下は、来日したアメリカのトランプ大統領と6年半ぶりに面会されました。27日午後6時半すぎ、陛下はお住まいの御所で大統領専用車から降り立ったトランプ大統領を「またお会いできてうれしいです」と、笑顔で出迎えられました。今回は国賓として来日して以来6年半ぶり2度目の面会で、宮内庁によりますと、冒頭、トランプ大統領は「こうして陛下にお会いする機会を与えてもらい大変光栄です」と挨拶したということです。また、