ＫＤＤＩは、米グーグル系列の日本法人と共同で、複数の国内メディアと提携し、記事を生成ＡＩ（人工知能）で検索するサービスを２０２６年春にも始める。検索対象を提携するメディアの記事に限定し、ＡＩがインターネット上の記事を無断で利用する著作権侵害を防ぐ仕組みを整える。近く発表する。日本法人は「グーグル・クラウド・ジャパン」で、グーグルの生成ＡＩ「ジェミニ」を活用する。利用者の質問に対して提携するメ