気象台は、午後11時41分に、大雨警報（浸水害）を長岡市、見附市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・長岡市、見附市に発表 27日23:41時点中越では、28日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水28日明け方にかけて警戒1時間最大雨量30mm■見附市□大雨警報【発表】・浸水28日明け方にかけて警戒1時間最大雨量20mm