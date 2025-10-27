日本一奪回を目指すソフトバンクは阪神との「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第３戦を翌日に控えた２７日、舞台となる甲子園球場で全体練習を行った。今シリーズ打率５割５分６厘と好調の柳田悠岐外野手（３７）はバットを握らず、左翼守備の確認に余念がなかった。浜風の影響を受ける敵地・甲子園。ナイター３連戦を前に打球の見え方や伸び方、クッションボールの跳ね方などを確認。この日の練習参加は本人に委ねられていた