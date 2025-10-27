ボートレース宮島の「ＢＴＳ尾道開設５周年記念第４６回報知エキサイトカップ」が２８日に開幕する。坪内実（５８＝大阪）がエンジン抽選で手に入れた３８号機は、前節に榎幸司と組んで準Ｖと活躍した。スタート練習後には「そのまま行った。乗っていて割といい感じ。チルトマイナスでも乗ってみる」と、まずまずの手応えをつかんだ。今節は新エンジン切り替え２節目。今節が初下ろしとなるエンジンもある中で「使用２節目」