ボートレース福岡の「日本トーター杯」が２８日に幕を開ける。河野大（３７＝徳島）が手にした１１号機は２節前に仲谷颯仁が優勝。「前検に関しては下がっていた。回り過ぎで起こしも鳴く感じ」と感触はひと息。それでも「気温に合ってないだけだと思うし、ちゃんと合わせられれば大丈夫だと思う」と立て直しに自信をのぞかせる。７月の当地前回戦は「話にならないくらいエンジンがひどかった」と２度のイン戦で敗れるなど、