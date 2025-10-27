JRA京都競馬場は開設100周年記念のフィナーレを飾る「センテニアルナイトドローンショー」を11月16日、同23日の午後5時30分から同競馬場で開催する。時間は15分程度。JRAが27日、発表した。1500機のドローンが秋の夜空を彩るナイトショー。雨天または強風の場合は開始時間の変更や中止のケースがある。