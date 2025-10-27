ルビオ米国務長官（アナトリア通信提供・ゲッティ＝共同）、中国の王毅外相【北京共同】中国の王毅外相は27日、ルビオ米国務長官と電話会談した。米中貿易摩擦が主要テーマとなる30日の習近平国家主席とトランプ米大統領による首脳会談に向けた地ならしとみられる。中国外務省によると、王氏はマレーシアの首都クアラルンプールで26日まで開いた閣僚級貿易協議で米中が枠組み合意に達したことに言及。「対話によって両国関係を