【ニューヨーク＝小林泰裕】２７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は一時、前週末の終値から３００ドル超上昇し、４万７５００ドル台をつけた。２４日に記録した従来の取引時間中の最高値（４万７３２６・７３ドル）を更新した。マレーシアで２５〜２６日に開かれた米中閣僚級の貿易協議を巡り、ベッセント米財務長官は１１月１日の発動を予定していた１００％の対中追加関税が回避される見通しだと明らかに