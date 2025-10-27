女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・早瀬ノエルが２７日までにＳＮＳを更新。イベントの衣装ショットを披露した。自身のインスタグラムに「ＬＡＲＭＥＦＥＳ釻２５ミルキーバブちゃんず、かわいいお洋服を着れて幸せでしたＣＡＮＤＹＴＵＮＥの桐ちゃんが写真撮るのうますぎて投稿枚数がとんでもないです、、桐ちゃんありがとう」とつづり、女性７人組アイドルグループ「ＣＡ