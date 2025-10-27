【ニューヨーク共同】週明け27日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸して一時、取引時間中の最高値を更新した。トランプ米大統領と中国の習近平国家主席との会談を30日に控え、両国の関係改善と貿易協議の進展を期待した買い注文が優勢だった。午前10時現在は前週末比273.01ドル高の4万7480.13ドルを付けた。