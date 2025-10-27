巨人・杉内俊哉投手チーフコーチが２７日、ドラフト１位の竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝に言及した。左腕を映像でチェックし「いいピッチャーよ」と期待を寄せた。竹丸は最速１５２キロの直球に空振りの取れるチェンジアップ、抜群の制球力など多くの武器を兼ね備える。中でも、杉内コーチは「腕がかなり遅れてくる。打者からしたらまっすぐも多分、タイミング取りづらいんだろうなと。ボールにキレもあるし、楽しみです」と、フ