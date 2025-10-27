杉山晋輔・元駐米大使と笹川平和財団の小原凡司・上席フェローが２７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、２８日に予定される高市首相とトランプ米大統領の日米首脳会談について議論した。杉山氏は、日米関税交渉の合意に基づく５５００億ドル（約８４兆円）の対米投資に関し、「中身をどう入れて実施するかが高市政権の役目になる」と指摘した。小原氏は、両首脳が会談後に米空母への同乗を予定していることに触れ、「