気象台は、午後11時15分に、大雨警報（土砂災害）を入善町、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・入善町、朝日町に発表 27日23:15時点東部では、28日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■入善町□大雨警報【発表】・土砂災害28日昼前にかけて警戒■朝日町□大雨警報【発表】・土砂災害28日昼前にかけて警戒