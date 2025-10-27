「世界で一番美しい少年」として世界的に注目された、スウェーデン出身の俳優で歌手のビョルン・アンドレセンさんが亡くなりました。70歳でした。スウェーデン公共放送によりますと、アンドレセンさんは25日亡くなりました。アンドレセンさんは1955年生まれ。15歳の時に映画「ベニスに死す」で美少年タッジオを演じ、一躍有名になりました。その容姿が話題を呼び、「世界で一番美しい少年」と呼ばれるようになりました。一方、ブレ