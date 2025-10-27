福岡県警八幡西署は27日、北九州市八幡西区竹末1丁目21番付近の道路上で24日午後5時ごろ、通行中の小学生女児が車に乗った男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代で、黒い車に乗っていたという。