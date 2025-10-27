メ～テレ（名古屋テレビ） タイトル争いに両者が王手をかけた将棋の王座戦五番勝負を前に、藤井聡太七冠らが山梨県で前日検分に臨みました。 今期の王座戦五番勝負は藤井聡太七冠に同学年の伊藤匠叡王が挑んでいて、現在、2勝2敗のタイになっています。 藤井七冠は去年の叡王戦で伊藤叡王に初めてタイトルを奪われていて、あすの第5局はタイトルを奪われた同じ対局場である山梨県甲府市の常磐ホテルで行われます。