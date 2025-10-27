幸せな結婚生活を送っている夫は、この後妻を裏切ってしまいます。そして、その代償は大きなものに…。お互いのパートナーにもバレてしまい大ごとになるだけでなく、SNSに知らない誰かがすべてを知っているかのようなメッセージが送られてくるのです。いったい犯人は誰…？【まんが】犯人は誰でしょう？(ウーマンエキサイト編集部)