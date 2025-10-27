女優の渡邉このみ（19）が27日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にサプライズ出演。近況を明かした。この日のゲストは女優の芳根京子。芳根がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「べっぴんさん」で芳根の幼少期と孫の役を演じ、そっくりだと話題になっていたのが当時10歳の渡邉だった。渡邉は芳根との再会を喜び「私のシーンも結構見に来てくださって、たくさんお話しして」と撮影当時を回顧。くりぃむし