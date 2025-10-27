28日の日米首脳会談を前に、片山財務相は27日夜、アメリカのベッセント財務長官と会談し、高市政権による積極財政について説明しました。財務省の大臣室に入ってきたベッセント長官を笑顔で出迎える片山財務相。会談は、先週行われた電話会談に続き、はじめて対面で行われました。片山財務相「日経平均株価もあなたを歓迎しています」アメリカベッセント財務長官「5万円を超えた日に、ここに来られて光栄です」およそ1時間の会談