２７日午後１０時３０分頃、小田急江ノ島線の中央林間―東林間駅間の踏切で人身事故が発生した。この影響で、同線は藤沢―相模大野駅間で運転を見合わせた。同１０時４５分からは見合わせ区間は大和―相模大野駅間となり、２８日午前０時３１分に再開した。