¡ÚÆ°²è¡Û¸þ°æ¹¯Æó¤¬ÊËºÌ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿¥×¥ê¥¯¥é»£±ÆÃæ¥àー¥Óー¤Ê¤É①～② ¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¤ÎSNS¤Ç¡¢¥×¥ê¥¯¥é»£±Æ¥á¥¤¥­¥ó¥°Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤ÄÃÓÂ¼ÊËºÌ¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤ËSnow Man¸þ°æ¹¯Æó¡¢ÃæÂ¼Áó¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¸åÎó¤Ë¤ÏÀî±ÉÍûÆà¤ÈÇÈÎÜ¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¥«¥á¥é¤Î¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸þ°æ¤¬ÃÓÂ¼¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢