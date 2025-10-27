2025年10月23日、中国のポータルサイト・捜狐に「ダンダダン」の混沌（こんとん）が生んだ少年漫画の新しい秩序を紹介する記事が掲載された。記事はまず、「現代の日本漫画において、『ダンダダン』ほど定義の難しい作品は稀有である。幽霊、宇宙人、恋愛、青春、超常現象、B級ホラー、そして熱血バトル。本来交わるはずのない要素がこの作品では一体となり、混沌の中に奇妙な調和を生み出している。アニメ化以降、『ダンダダン』