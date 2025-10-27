ノアの「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」２７日の新木場１ｓｔＲＩＮＧ大会で、ＧＨＣハードコア王座をかけた３ＷＡＹサバイバルマッチが行われ、ＨＡＹＡＴＡ（３８）が土井成樹（４５）とスターボーイ・チャーリー（２１）を下しＶ２に成功した。２０日の新木場大会で、ＨＡＹＡＴＡはチャーリーと同時に怪文書を通じて謎の人物からも挑戦表明されていた。この日、その正体が土井だとわかると会場は歓声に包まれた。Ｈ