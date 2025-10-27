ソフトバンクは２７日に板東湧梧投手（３０）に来季の契約を結ばない旨を通達した。板東はＪＲ東日本から２０１８年ドラフト４位でホークスに入団。先発、救援として７年間で１１４試合に登板したが、直近の２年間は一軍での登板がなかった。通達に対して「覚悟はしていた。この時がきたかという感じです」と冷静に語った。ホークスでの思い出で右腕が口にしたのは一軍で見た景色だった。「２年目で初めて一軍に上がった時に