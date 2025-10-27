プレミアリーグ第9節ボーンマスは監督が交代したばかりのノッティンガム・フォレストと対戦した。25分、早々に先制点を奪う。右サイドのCKを獲得すると、MFマーカス・タヴァーニアーのクロスがそのままゴールに吸い込まれた。そして、40分にはFWイーライ・ジュニア・クルピが中盤でボールを奪取し、そのまま前進。ペナルティエリア手前まで持ち込み、ミドルシュートを叩き込んだ。その後もフォレストを攻め立て2-0で勝利。勝ち点3