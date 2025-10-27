ラ・リーガ第10節、レアル・マドリードとバルセロナの「エル・クラシコ」は2-1とホームのレアルが勝利を収めた。これによりレアルは勝ち点を27に伸ばし、2位バルセロナとの勝ち点差を5に広げた。MFジュード・ベリンガムはこの試合でキリアン・ムバッペのゴールをアシストしただけでなく自らもゴールを挙げ、勝利の立役者の1人となった。しかし英『THE Sun』は、そんな大活躍をみせたベリンガムに処罰が下る可能性があると報じてい